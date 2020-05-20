Делал невероятные вещи: Уайлдер призвал Кличко возобновить карьеру

20 мая, 2020, 17:15

Американский боксер Деонтей Валйдер призвал украинца Владимира Кличко возобновить карьеру

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

По словам бывшего чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), перед своим последним боем против Джошуа, украинец не боксировал два года, поэтому ему перед очередным вероятным возвращением следует хорошо подготовиться.

"Нам нужно посмотреть, на что Владимир способен. Пусть возвращается и покажет это. Когда Кличко дрался с Джошуа, то перед этим он отсутствовал два года. Он может жить очень долго только за счет своего имени. Он все еще остается Кличко, который делал невероятные вещи и от этого никуда не деться. Но если он хочет вернуться на ринг, то он должен хорошо подготовиться", - сказал Уайлдер.

44-летний Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году, уступив в последнем поединке обладателю титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) британцу Энтони Джошуа.

Напомним, 5 мая Владимир Кличко заявил, что помогает Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой в качестве спарринг-партнера.

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