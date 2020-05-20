Бывший защитник "Динамо" переболел коронавирусом

20 мая, 2020, 13:17

Бывший защитник киевского "Динамо" Бетао переболел коронавирусом

Об этом сообщает diariodopeixe.com.

36-летний бразилец сначала и не догадывался, что у него коронавирус.

"Мой тест был положительным, у меня был вирус, но сейчас я здоров. У меня была головная боль и простуда. Я продолжал нормально тренироваться, мне не мешало. Когда у моего друга подтвердили, я пообщался с клубным врачом. Я провел 30 дней дома , чтобы не распространять вирус. я нормально проводил время дома, но на ночь шел в отдельную комнату. на тот момент я еще не знал, что это коронавирус. Думал, что обычный грипп ", - отметил Бетао.

Защитник выступал за киевское "Динамо" в период с 2008-го по 2013-й год. Сейчас он играет за бразильский "Аваи".