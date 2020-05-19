 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, когда "Динамо" сыграет первый матч после карантина

Стало известно, когда "Динамо" сыграет первый матч после карантина


фото: fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" планирует провести первый товарищеский матч после карантина 20 мая против "Колоса"

Об этом сообщает "Динамо Киев Inside" в telegram.

По информации канала, первым после карантина матчем "Динамо" станет товарищеская встреча против коваливского "Колоса". Команды проведут спарринг в рамках подготовки к рестарту чемпионата Украины, который запланирован на 30 мая.

Сейчас "Динамо" 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Киевлян по дополнительным показателям опережает "Заря", в которой также 46 пунктов, и "Шахтер", который набрал 59 баллов.

"Колос" имеет 26 очков и идет шестым.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать