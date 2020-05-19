Стало известно, когда "Динамо" сыграет первый матч после карантина
19 мая, 2020, 12:41
"Динамо" планирует провести первый товарищеский матч после карантина 20 мая против "Колоса"
Об этом сообщает "Динамо Киев Inside" в telegram.
По информации канала, первым после карантина матчем "Динамо" станет товарищеская встреча против коваливского "Колоса". Команды проведут спарринг в рамках подготовки к рестарту чемпионата Украины, который запланирован на 30 мая.
Сейчас "Динамо" 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Киевлян по дополнительным показателям опережает "Заря", в которой также 46 пунктов, и "Шахтер", который набрал 59 баллов.
"Колос" имеет 26 очков и идет шестым.
- Напомним, 14 мая стало известно, что чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
-