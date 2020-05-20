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Espreso.tvСпортБеленюк "нокаутировал" представителя команды Усика

Беленюк "нокаутировал" представителя команды Усика

Массажист боксера Александра Усика обнародовал видео, на котором его "отправляет в нокаут" борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк

Видео Максим Казаков выложил в Instagram.

"Хотел бросить вызов Жану Беленюку, но не успел", - написал Казаков, который работает массажистом у самого борца и бывшего чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александра Усика.

  • Напомним, 21 апреля Жан Беленюк заявил, что не разделяет позиции боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в отношении религиозных публикаций в соцсетях.

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