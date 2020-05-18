Минздрав разрешит пляжам работать, но отдыхать можно будет в маске, - Ляшко
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира" , - заявил Ляшко.
Он отметил, что пляжи откроют, как на море, так и у пресных рек.
"Даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, по имеющейся информации в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. Поэтому и в отношении речных пляжного сезона также МЗ будет предоставлять разрешение в этом сезоне отдыха", - заявил он.
В то же время, МЗ предоставил рекомендации по непосещение пляжей людям из группы риска.
"Это люди старше 60-ти лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Также нужно будет соблюдать дистанцию от других людей - не менее двух метров. Это наш постулат на этот период. Ну и соблюдать правила личной гигиены. Также все, кто будут проводить отдых, должны использовать маску для лица, чтобы исключить передачу возбудителя ", - добавил он.
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