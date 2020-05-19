Защитник сборной Люксембурга покинул львовские "Карпаты"
Об этом футболист сообщил в Instagram.
"Этим сообщением я хотел бы сообщить, что я больше не являюсь частью ФК" Карпаты ". Хотел бы поблагодарить технический персонал и руководство, которые поверили в меня. Желаю вам успехов в будущем", - написал защитник.
25-летний Марвин Мартинс перешел в "Карпаты" в июле 2019-го на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провел за львовский клуб 23 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
В турнирной таблице УПЛ "Карпаты" занимают последнее место.
With this post i would like to communicate that i am no longer part of @fckarpaty . I would like to thank the technical staff and the management who believed in me . Wish you good luck for the future @fckarpaty @distintysports # mm # stayconnected
- 22 апреля бывший главный тренер "Карпат" Игорь Йовичевич возглавил загребское "Динамо" .
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