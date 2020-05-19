 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗащитник сборной Люксембурга покинул львовские "Карпаты"

Защитник сборной Люксембурга покинул львовские "Карпаты"


фото: fckarpaty.com
Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс решил покинуть львовские "Карпаты"

Об этом футболист сообщил в Instagram.

"Этим сообщением я хотел бы сообщить, что я больше не являюсь частью ФК" Карпаты ". Хотел бы поблагодарить технический персонал и руководство, которые поверили в меня. Желаю вам успехов в будущем", - написал защитник.

25-летний Марвин Мартинс перешел в "Карпаты" в июле 2019-го на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провел за львовский клуб 23 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

В турнирной таблице УПЛ "Карпаты" занимают последнее место.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With this post i would like to communicate that i am no longer part of @fckarpaty . I would like to thank the technical staff and the management who believed in me . Wish you good luck for the future @fckarpaty @distintysports # mm # stayconnected

Сообщение, распространенный Martins M. (@ martins66__)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать