Защитник сборной Люксембурга покинул львовские "Карпаты"

19 мая, 2020, 20:41

Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс решил покинуть львовские "Карпаты"

Об этом футболист сообщил в Instagram.

"Этим сообщением я хотел бы сообщить, что я больше не являюсь частью ФК" Карпаты ". Хотел бы поблагодарить технический персонал и руководство, которые поверили в меня. Желаю вам успехов в будущем", - написал защитник.

25-летний Марвин Мартинс перешел в "Карпаты" в июле 2019-го на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провел за львовский клуб 23 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

В турнирной таблице УПЛ "Карпаты" занимают последнее место.