Во Франции снова закрывают школы из-за новых случаях коронавируса
Об этом сообщает CBS News.
В рамках мероприятий по ослаблению карантина на прошлой неделе во Франции в некоторых школах восстановился учебный процесс, на уроки вернулись около 150 000 учеников младших классов.
В понедельник, 18 мая, министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланкер сообщил, что возвращение учащихся в школы привело к вспышке коронавируса.
По его словам, на данный момент зарегистрировано 70 случаев COVID-19 - среди учеников или учителей. Учитывая то, что инкубационный период составляет несколько дней, они, вероятно, заразились до открытию школ.
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Бланкер сообщил, что пострадавшие школы немедленно закрыли. По данным французских СМИ, на севере Франции были закрыты семь школ.
Во Франции с начала пандемии от коронавируса умерли более 28 тыс. человек. По количеству случаев заболевания Франция находится на седьмом месте в мире - COVID-19 подтвердили у почти 180 тыс. человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса в мире с начала пандемии коронавируса заразились более 4,8 млн человек. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли более 315 тыс. человек. Более 1,7 млн человек по всему миру уже выздоровели.
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