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Espreso.tvОбществоВ Китае - новая вспышка коронавируса на границе с РФ: более 100 млн людей закрыли на жесткий карантин

В Китае - новая вспышка коронавируса на границе с РФ: более 100 млн людей закрыли на жесткий карантин

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая зафиксировали новую вспышку коронавируса, в результате чего закрыли на карантин около 108 млн жителей

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным местных властей, в провинции зарегистрировали 34 новых случая COVID-19. В целом, общее количество случаев коронавируса в провинции Цзилинь выросло до 127.

Целые города провинции Цзилинь приостановили движение поездов и автобусов, закрыли школы и изолировали десятки тысяч человек.

Как пишет Bloomberg, жесткие меры вызвали смятение у многих жителей, которые считали, что худшая часть эпидемии уже закончилась.

Правительство города Шулань объявило о введении строгих карантинных мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса. В частности, будут заблокированы целые жилые комплексы, где будут выявлены подтвержденные случаи COVID-19 или подозрения. Каждые два дня в 2:00 одному человеку из семьи будет разрешено выходить из дома, чтобы купить предметы первой необходимости.

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"Ощущение дежавю пронизывает город Цзилинь, который проходит через такое же строгое блокирование, которое было введено на большей территории Китая в феврале и марте", - пишет издание.

По данным Bloomberg, молниеносная и жесткая реакция Китая на вспышку в Цзилине отражает страх Пекина перед второй волной пандемии коронавируса.

В Китае за минувшие сутки было зарегистрировано семь новых случаев COVID-19 и 18 бессимптомных больных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в Китае приближается к 85 000, 4638 человек умерли.

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