В Японии в течение часа произошло два мощных землетрясения
Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 32 км от Нами, Япония", - говорится в сообщении.
Эпицентр был зарегистрирован на глубине 44,4 км. Землетрясение произошло в 5:17 по киевскому времени.
По данным американской Службы, уже в 6:13 по Киеву в Японии произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр зафиксирован на глубине 10 км в 19 км от города Хотака.
Информация о причиненном ущербе или пострадавших в результате двух землетрясений пока нет.
Как сообщалось, в юго-западной китайской провинции Юнан произошло землетрясение магнитудой 5, в результате которого погибли 4 человека.
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