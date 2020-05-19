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Espreso.tvОбществоВ Японии в течение часа произошло два мощных землетрясения

В Японии в течение часа произошло два мощных землетрясения


фото: news24
Вблизи японского города Нами произошло землетрясение магнитудой 5,1

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 32 км от Нами, Япония", - говорится в сообщении.

Эпицентр был зарегистрирован на глубине 44,4 км. Землетрясение произошло в 5:17 по киевскому времени.

По данным американской Службы, уже в 6:13 по Киеву в Японии произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр зафиксирован на глубине 10 км в 19 км от города Хотака.

Информация о причиненном ущербе или пострадавших в результате двух землетрясений пока нет.

Как сообщалось, в юго-западной китайской провинции Юнан произошло землетрясение магнитудой 5, в результате которого погибли 4 человека.

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