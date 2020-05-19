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Espreso.tvОбществоВ Китае произошло сильное землетрясение, есть жертвы

В Китае произошло сильное землетрясение, есть жертвы


фото: reuters
На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0, в результате которого четыре человека погибли и 23 получили травмы

Об этом сообщает The Japan Times.

Как сообщается, землетрясение произошло в понедельник вечером в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек. Эпицентр сейсмологи зафиксировали на глубине 8 километров.

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Как отмечается, после землетрясения власти организовали спасательные работы. В частности, спасатели начали эвакуировать граждан, находившихся в поврежденных зданиях. Количество эвакуированных пока не сообщается.

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