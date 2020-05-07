В УЕФА определились с датой рестарта Лиги чемпионов
Об этом сообщает RMC Sport .
Издание со ссылкой на источники, близкие к УЕФА, утверждает, что организация намерена провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" 8 августа в Турине, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
6 мая УЕФА провел встречу с президентами европейских клубов с целью напомнить им, что организация хочет завершить турнир в Лиге чемпионов. Также УЕФА на этой встрече подтвердил, что чемпионаты, которые могут возобновиться, должны быть завершены до конца июля, чтобы матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов могли быть сыграны в августе.
Первый матч между "Лионом" и "Ювентусом" завершился победой французской команды со счетом 1: 0.
- Напомним, 5 мая президент УЕФА Александр Чеферин заверил, что футбол скоро вернется, а человечество победит пандемию коронавируса.
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