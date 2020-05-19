В НБУ ожидают транш МВФ в ближайшие недели

19 мая, 2020, 21:19

Получение средств от Международного валютного фонда является вопросом ближайших недель

Об этом шла речь во время встречи главы НБУ Якова Смолия, первого заместителя главы Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла банковский законопроект. Мы ожидаем, что в ближайшие дни его подпишет Президент. А дальше получения средств от Международного валютного фонда - это вопрос нескольких ближайших недель и традиционных процедур, установленных в МВФ", - говорится в сообщении.

Вся сумма кредита пойдет непосредственно в госбюджет.

Во время встречи стороны обсудили влияние коронакризиса на украинскую экономику, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, а также антикризисную политику государства.