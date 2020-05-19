В Мукачево в психоневрологическом диспансере подозревают вспышку коронавируса, - горсовет

19 мая, 2020, 19:37

В Мукачево Закарпатской области подозревают вспышку коронавируса в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики

Об этом сообщил руководитель штаба по ликвидации ЧС Евгений Мешко, передает пресс-служба Мукачевского горсовета.

"В Мукачево подозрение на новый очаг заболевания COVID-19. Вспышку подозревают в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики, больше о результатах будет известно уже завтра", - сообщил Мешко.

Мешко также отметил, что в одном из центров COVID-19, которые ранее были ликвидированы в городе, сейчас не регистрируется новых случаев инфицирования.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заполняемость пациентами с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц столицы находится на уровне 15% .

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