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Espreso.tvОбщество"Заполняемости нет": Кличко о количестве пациентов с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева

"Заполняемости нет": Кличко о количестве пациентов с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заполняемость пациентами с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц столицы находится на уровне 15%

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина .

Кличко отметил, что заполняемость пациентами с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева находится на уровне 15%.

"У нас есть 1700 койко-мест в инфекционных отделениях, и на сегодня находятся 250 человек в инфекционных отделениях. Заполняемости, слава Богу, нет", - сказал мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы количество пациентов с коронавирусом не превысило количество койко-мест.

"Это ключевой критерий, когда ситуация может выйти из-под контроля. Теперь все под контролем. У нас достаточно ПЦР-тестов, аппаратов ИВЛ", - отметил мэр.

  • Напомним, Васильковская и Бородянская центральные районные больницы в Киевской области прекратили госпитализацию новых больных из-за обнаружения COVID-19.

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