"Заполняемости нет": Кличко о количестве пациентов с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина .
Кличко отметил, что заполняемость пациентами с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева находится на уровне 15%.
"У нас есть 1700 койко-мест в инфекционных отделениях, и на сегодня находятся 250 человек в инфекционных отделениях. Заполняемости, слава Богу, нет", - сказал мэр Киева.
Кличко подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы количество пациентов с коронавирусом не превысило количество койко-мест.
"Это ключевой критерий, когда ситуация может выйти из-под контроля. Теперь все под контролем. У нас достаточно ПЦР-тестов, аппаратов ИВЛ", - отметил мэр.
- Напомним, Васильковская и Бородянская центральные районные больницы в Киевской области прекратили госпитализацию новых больных из-за обнаружения COVID-19.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-