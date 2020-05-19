В Китае испытывают новые лекарства против COVID-19
Об этом сообщает Medical Express.
"Ученые из китайской лаборатории разрабатывают медицинский препарат, который, по их мнению, может успешно лечить коронавирусную инфекцию и остановить пандемию", - говорится в сообщении.
Исследователи заявляют, что лекарства могут не только сократить время выздоровления инфицированных, но даже обеспечить кратковременный иммунитет к COVID-19.
Сунне Се, директор Пекинского инновационного центра геномов при университете, отметил, что сейчас препарат успешно проходит стадию тестирования на животных.
В препарате используются антитела, вырабатываемые иммунной системой человека для предотвращения заражения вирусом клеток. Их ученые выделили из крови 60 пациентов, которые уже выздоровели. "Надежда состоит в том, что эти антитела могут стать лекарством, которые остановят пандемию", - сказал Сунне Се.
Он также добавил, что препарат, по расчетам разработчиков, должен быть готов к началу прогнозируемой зимней вспышки коронавируса.
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"Планируется проведение клинического испытания", - сказал Се, добавив, что лекарства будут тестировать в Австралии и других странах, поскольку случаев коронавируса в Китае стало значительно меньше.
Как известно, использование антител не является новым подходом в клинической практике, они успешно применяются для лечения ряда других вирусов, таких как ВИЧ, Эбола и респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS).
По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4894222, летальных случаев - 320 181. Количество пациентов, которые уже выздоровели - 1908065.
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