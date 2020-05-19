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Espreso.tvОбществоУбийство Окуевой: организатору сообщено о подозрении

Убийство Окуевой: организатору сообщено о подозрении

Организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба Oфиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

30 октября 2017 г. возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адам Осмаев был ранен.

Подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль.

В январе 2020 года исполнители преступления были задержаны.

Сейчас следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.

  • Суд на два месяца оставил под стражей подозреваемого в убийстве Окуевой - Игоря Редькина.

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