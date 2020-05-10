Убийство Амины Окуевои: суд оставил под стражей подозреваемого
Об этом сообщили следователь по делу и адвокат подозреваемого Юрий Реус, передает Еспресо.TV со ссылкой на Hromadske .
Сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая риски бегства, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств, а также отметила, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности - еще двух, чьи ДНК обнаружили на оружии.
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Адвокаты просили выбрать Редькину наиболее мягкую меру пресечения, считая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружие они считают сомнительной.
Также адвокаты заявили, что сам Игорь Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников. Выслушав все стороны суд оставил Редькина под стражей. Защита планирует обжаловать это решение.
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