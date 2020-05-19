Тренер "Динамо" назвал самого талантливого воспитанника клуба

19 мая, 2020, 22:44

Координатор академии киевского "Динамо" Гильермо Самсо считает самым талантливым игроком в структуре Игоря Горбача

Об этом сообщает Футбол 24.

Горбач является футболистом 2004 года рождения.

"Хотел бы отметить нападающего Игоря Горбача 2004 года рождения. Этот игрок имеет характер, скорость. Очень забивной. Если все будет идти хорошо, то он за несколько лет уже сможет играть на высоком уровне", - сказал Самсо.

Игорь Горбач выступает за юниорскую команду "Динамо" Ю-17 играет на позиции центрального нападающего. Является игроком сборной Украины своего возраста.

Гильермо Самсо работает в "Динамо" с лета 2019-го года. До этого работал в Аргентине и Японии.