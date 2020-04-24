Трамп предложил лечить коронавирус солнечным светом и приемом дезинфекторов. Его раскритиковали врачи

24 апреля, 2020, 14:31

В четверг, 23 апреля, на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп озвучил теорию о том, что солнечный свет можно использовать для лечения больных COVID-19 людей

Об этом сообщает CNN.

Представитель министерства внутренней безопасности Билл Брайан представил результаты исследований, согласно которым коронавирус ослабевает при воздействии солнечного света и тепла. После этого Дональд Трамп предположил, что американцы, которые заболели COVID-19, могут лечиться, выходя на солнце в жаркий день.

Президент попросил координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом, доктора Дебору Биркс "поговорить с врачами и посмотреть, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения". При этом доктор заявила, что свет и тепло не используют для лечения.

Трамп также заявил, что врач должен проверить, можно ли доставить свет внутрь человека, например, через кожу или иным способом. По его предположению, для лечения можно использовать "ультрафиолет или просто очень мощный свет".

Во время этого брифинга также представили результаты исследования, согласно которому дезинфицирующие средства, такие как отбеливатель или изопропиловый спирт, быстро уничтожают вирус. Казалось бы, ни у кого уже не вызывает сомнений то, что их надо применять только наружно. Однако, услышав такое заявление, Дональд Трамп предложил проверить, можно ли использовать средства для лечения коронавирусной инфекции например, в виде инъекций. По его мнению, дезинфицирующие средства способны убить вирус в минуту.

Ведущий новостной программы на CNN был крайне удивлен такому заявлению президента США и назвал эти методы "вовсе не медицинскими", и "ужасной идеей". Это, конечно, подтвердили врачи. Они предупредили зрителей о том, что "этого не надо делать дома". При этом добавили, что Дональд Трамп - один из тех, чьему мнению американцы доверяют больше, поэтому надо быть крайне осторожным не воспринимать такой совет как инструкцию к действию.

Солнечный свет не может быть потенциальным лекарством от коронавируса, заявили CNN несколько медиков. Врачи предупредили, что предложения Трампа о лечении с помощью солнца и дезинфицирующих средств не имеют смысла. Попытки лечиться с помощью солнечного света могут привести к ожогам, развитию рака кожи и других последствий.

Всемирная организация здравоохранения ранее отнесла лечения COVID-19 с помощью солнца к мифам. Влиянием солнечных лучей или температуры выше 25 градусов не препятствуют распространению вируса, подчеркивали в ВОЗ. Эксперты в свою очередь предупреждали, что ультрафиолетовые лампы могут навредить человеку при неправильном использовании.

Глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США, доктор Стивен Хан после выступления Трампа призвал граждан не использовать дезинфицирующие средства для приема внутрь. Власти Вашингтона также попросили людей не делать себе инъекции с дезинфицирующими средствами.

Профессор Роберт Райх, бывший министр труда, написал в Твиттере : "Брифинги Трампа активно ставят под угрозу здоровье населения. Бойкот пропаганды. Слушайте экспертов. И, пожалуйста, не пейте дезинфицирующее средство".