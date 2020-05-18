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Espreso.tvОбществоСи Цзиньпин уверяет ВОЗ, что не скрывал данные о коронавирусе

Си Цзиньпин уверяет ВОЗ, что не скрывал данные о коронавирусе

Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает Xinhua.

"В Китае, после кропотливых усилий и огромных жертв, мы переломили ситуацию с вирусом и защитили жизнь и здоровье наших людей... Мы все время действовали открыто, прозрачно и ответственно... Мы своевременно предоставляли информацию ВОЗ и соответствующим странам. Мы опубликовали последовательность генома вируса в кратчайшие сроки", - сказал Си.

По его словам, Китай поделился опытом контроля и лечения коронавирусной болезни COVID-19 с миром без оговорок.

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"Мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и помочь странам, которые в этом нуждаются", - сказал глава КНР.

Как сообщалось, ряд стран, в частности США, обвиняют Китай в умышленном сокрытии информации о коронавирусе.

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