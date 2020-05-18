Си Цзиньпин уверяет ВОЗ, что не скрывал данные о коронавирусе
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает Xinhua.
"В Китае, после кропотливых усилий и огромных жертв, мы переломили ситуацию с вирусом и защитили жизнь и здоровье наших людей... Мы все время действовали открыто, прозрачно и ответственно... Мы своевременно предоставляли информацию ВОЗ и соответствующим странам. Мы опубликовали последовательность генома вируса в кратчайшие сроки", - сказал Си.
По его словам, Китай поделился опытом контроля и лечения коронавирусной болезни COVID-19 с миром без оговорок.
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"Мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и помочь странам, которые в этом нуждаются", - сказал глава КНР.
Как сообщалось, ряд стран, в частности США, обвиняют Китай в умышленном сокрытии информации о коронавирусе.
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