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Espreso.tvСпортСлавного футболиста "Ювентуса" выписали из больницы

Славного футболиста "Ювентуса" выписали из больницы


фото: Getty Images
Славного форварда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро выписали из больницы, куда он попал из-за камней в почках

Об этом сам Дель Пьеро сообщил в Instagram.

По словам бывшего футболиста, он чувствует себя лучше и уже выписан из больницы в Лос-Анджелесе.

"Спасибо всем за добрые сообщения. Я чувствую себя намного лучше и уже дома", - написал Дель Пьеро.

45-летний Алессандро Дель Пьеро выступал за "Ювентус" с 1993 по 2012 года. Форвард стал шестикратным чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов. В составе национальной сборной победил на ЧМ-2006. Завершил карьеру в 2015 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you all for the kind messages. I feel much better and am already home. # adp10

Публикация от Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero)

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