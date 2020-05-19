Славного футболиста "Ювентуса" выписали из больницы
19 мая, 2020, 11:11
Славного форварда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро выписали из больницы, куда он попал из-за камней в почках
Об этом сам Дель Пьеро сообщил в Instagram.
По словам бывшего футболиста, он чувствует себя лучше и уже выписан из больницы в Лос-Анджелесе.
"Спасибо всем за добрые сообщения. Я чувствую себя намного лучше и уже дома", - написал Дель Пьеро.
45-летний Алессандро Дель Пьеро выступал за "Ювентус" с 1993 по 2012 года. Форвард стал шестикратным чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов. В составе национальной сборной победил на ЧМ-2006. Завершил карьеру в 2015 году.
- 18 мая стало известно, что Алессандро Дель Пьеро был госпитализирован из-за камней в почках.
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