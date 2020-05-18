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Espreso.tvСпортЛегендарный форвард "Ювентуса" попал в больницу

Легендарный форвард "Ювентуса" попал в больницу


фото: Getty Images
Культовый нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро был госпитализирован из-за камней в почках

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Также итальянец пожаловался на боль.

"До сих пор не могу поверить, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может причинить столько боли", - написал футболист.

45-летний Алессандро Дель Пьеро выступал за "Ювентус" с 1993-го по 2012-й год. Культовый форвард стал шестикратным чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов. В составе национальной сборной победил на ЧМ-2006. Завершил карьеру в 2015 году, перед тем поиграв за австралийский "Сидней" и индийский "Дели".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male #colicarenale #calcolorenale # adp10

Сообщение, распространенный Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero)

 

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