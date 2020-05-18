Легендарный форвард "Ювентуса" попал в больницу
18 мая, 2020, 11:07
Культовый нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро был госпитализирован из-за камней в почках
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Также итальянец пожаловался на боль.
"До сих пор не могу поверить, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может причинить столько боли", - написал футболист.
45-летний Алессандро Дель Пьеро выступал за "Ювентус" с 1993-го по 2012-й год. Культовый форвард стал шестикратным чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов. В составе национальной сборной победил на ЧМ-2006. Завершил карьеру в 2015 году, перед тем поиграв за австралийский "Сидней" и индийский "Дели".
Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male #colicarenale #calcolorenale # adp10
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