Легендарный форвард "Ювентуса" попал в больницу

18 мая, 2020, 11:07

Культовый нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро был госпитализирован из-за камней в почках

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Также итальянец пожаловался на боль.

"До сих пор не могу поверить, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может причинить столько боли", - написал футболист.

45-летний Алессандро Дель Пьеро выступал за "Ювентус" с 1993-го по 2012-й год. Культовый форвард стал шестикратным чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов. В составе национальной сборной победил на ЧМ-2006. Завершил карьеру в 2015 году, перед тем поиграв за австралийский "Сидней" и индийский "Дели".