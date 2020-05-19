"Шахтер" попал в топ-10 самых безжалостных клубов Европы
Об этом, со ссылкой на исследование футбольной лаборатории CIES, сообщает football.ua.
CIES проанализировала данные за период с 1 января 2015 до 31 декабря 2019 года. Исследование коснулось всех национальных чемпионатов в Европе. Были подсчитаны все крупные победы (разница в три и более голов) каждой из команд в лиге.
"Шахтер" по количеству крупных побед оказался на девятом месте в Европе по 32,9% разгромных выигрышей.
Первое место по этому показателю заняла гибралтарская команда "Линкольн Ред Ипмс" - 49,6%.
Топ-10 команд Европы по проценту разгромных побед в чемпионате
1. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 49,6%
2. "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 38,3%
3. "Аякс" (Нидерланды) - 37,4%
4. "Флора" (Эстония) - 35,6%
5. ПСЖ (Франция) - 35,4%
6. "Барселона" (Испания) - 35,4%
7. "Левадия" (Эстония) - 34,4%
8. "Бенфика" (Португалия) - 32,9%
9. "Шахтер" (Украина) - 32,9%
10. "Шериф" (Молдова) - 32,9%
Десять лучших команд из топ-5 лег Европы по проценту разгромных побед в чемпионате
1. ПСЖ (Франция) - 35,4%
2. "Барселона" (Испания) - 35,4%
3. "Бавария" (Германия) - 32,4%
4. "Реал" (Испания) - 27,5%
5. "Манчестер Сити" (Англия) - 26,7%
6. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 21,2%
7. "Ливерпуль" (Англия) - 21,1%
8. "Тоттенхэм" (Англия) - 18,8%
9. "Лацио" (Италия) - 18,4%
10. "Наполи" (Италия) - 18,3%
Рейтинг команд УПЛ по проценту разгромных побед
1. "Шахтер" - 32.9%
2. "Динамо" - 24,5
3. "Заря" - 13,8%
4. "Десна" - 13%
5. "Колос" - 8%
6. "Александрия" - 7,8%
7. "Карпаты" - 5,9%
8. "Мариуполь" - 5,1%
9. "Ворскла" - 4,6%
10. "Олимпик" - 2,6%
- Напомним, 14 апреля бывшие полузащитники "Шахтера" Фернандиньо и Виллиан попали в топ-5 лучших бразильцев в истории английской премьер-лиги.
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