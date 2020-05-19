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Espreso.tvСпорт"Шахтер" попал в топ-10 самых безжалостных клубов Европы

"Шахтер" попал в топ-10 самых безжалостных клубов Европы


фото: shakhtar.com
"Шахтер" попал в десятку лучших клубов Европы по количеству разгромных побед в национальном чемпионате

Об этом, со ссылкой на исследование футбольной лаборатории CIES, сообщает football.ua.

CIES проанализировала данные за период с 1 января 2015 до 31 декабря 2019 года. Исследование коснулось всех национальных чемпионатов в Европе. Были подсчитаны все крупные победы (разница в три и более голов) каждой из команд в лиге.

"Шахтер" по количеству крупных побед оказался на девятом месте в Европе по 32,9% разгромных выигрышей.

Первое место по этому показателю заняла гибралтарская команда "Линкольн Ред Ипмс" - 49,6%.

Топ-10 команд Европы по проценту разгромных побед в чемпионате

1. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 49,6%

2. "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 38,3%

3. "Аякс" (Нидерланды) - 37,4%

4. "Флора" (Эстония) - 35,6%

5. ПСЖ (Франция) - 35,4%

6. "Барселона" (Испания) - 35,4%

7. "Левадия" (Эстония) - 34,4%

8. "Бенфика" (Португалия) - 32,9%

9. "Шахтер" (Украина) - 32,9%

10. "Шериф" (Молдова) - 32,9%

Десять лучших команд из топ-5 лег Европы по проценту разгромных побед в чемпионате

1. ПСЖ (Франция) - 35,4%

2. "Барселона" (Испания) - 35,4%

3. "Бавария" (Германия) - 32,4%

4. "Реал" (Испания) - 27,5%

5. "Манчестер Сити" (Англия) - 26,7%

6. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 21,2%

7. "Ливерпуль" (Англия) - 21,1%

8. "Тоттенхэм" (Англия) - 18,8%

9. "Лацио" (Италия) - 18,4%

10. "Наполи" (Италия) - 18,3%

Рейтинг команд УПЛ по проценту разгромных побед

1. "Шахтер" - 32.9%

2. "Динамо" - 24,5

3. "Заря" - 13,8%

4. "Десна" - 13%

5. "Колос" - 8%

6. "Александрия" - 7,8%

7. "Карпаты" - 5,9%

8. "Мариуполь" - 5,1%

9. "Ворскла" - 4,6%

10. "Олимпик" - 2,6%

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