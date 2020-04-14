Два экс-футболиста "Шахтера" попали в топ-5 лучших бразильцев в истории АПЛ
Об этом сообщает UOL .
В рейтинге также нашлось место для знаменитого полузащитника лондонского "Арсенала" Жильберту Силвы, голкипера "Ливерпуля" Алиссона и бывшего хавбека "Мидлсбро" Жуниньо Паулиста.
Лучшие бразильцы в истории АПЛ:
1. Жильберту Силва ( "Арсенал", чемпионат Англии 2003/04)
2. Фернандиньо ( "Манчестер Сити", чемпионат Англии 2016/17, 2017/18, 2018/19)
3. Алиссон ( "Ливерпуль", Лига чемпионов 2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, Клубный чемпионат мира по футболу-2019)
4. Жуниньо Паулиста ( "Мидлсбро", Кубок английской Лиги-2004)
5. Виллиан ( "Челси", чемпионат Англии 2014/15, 2016/17, Кубок Англии 2017/18 Лига Европы 2018/19)
Фернандиньо играл за "Шахтер" с 2005-го по 2013-й год. В текущем сезоне 34-летний полузащитник провел 31 матч, результативными действиями не отметился.
Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007-го по 2013-й год. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего хавбека 37 матчей, 7 голов и 6 результативных передач.
- 9 апреля сообщалось, что испанский "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить Виллиана, который этим летом станет свободным агентом.
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