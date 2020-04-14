Два экс-футболиста "Шахтера" попали в топ-5 лучших бразильцев в истории АПЛ

14 апреля, 2020, 18:11

Бывшие полузащитники "Шахтера" Фернандиньо и Виллиан попали в топ-5 лучших бразильцев в истории Английской Премьер-лиги

Об этом сообщает UOL .

В рейтинге также нашлось место для знаменитого полузащитника лондонского "Арсенала" Жильберту Силвы, голкипера "Ливерпуля" Алиссона и бывшего хавбека "Мидлсбро" Жуниньо Паулиста.

Лучшие бразильцы в истории АПЛ:

1. Жильберту Силва ( "Арсенал", чемпионат Англии 2003/04)

2. Фернандиньо ( "Манчестер Сити", чемпионат Англии 2016/17, 2017/18, 2018/19)

3. Алиссон ( "Ливерпуль", Лига чемпионов 2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, Клубный чемпионат мира по футболу-2019)

4. Жуниньо Паулиста ( "Мидлсбро", Кубок английской Лиги-2004)

5. Виллиан ( "Челси", чемпионат Англии 2014/15, 2016/17, Кубок Англии 2017/18 Лига Европы 2018/19)

Фернандиньо играл за "Шахтер" с 2005-го по 2013-й год. В текущем сезоне 34-летний полузащитник провел 31 матч, результативными действиями не отметился.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007-го по 2013-й год. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего хавбека 37 матчей, 7 голов и 6 результативных передач.