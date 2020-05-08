Польша возобновила движение поездов "Интерсити"

8 мая, 2020, 14:34

На фоне карантина в Польше с сегодняшнего дня начнут курсировать более 20 поездов PKP Intercity

Об этом сообщает ЦТС.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, билеты будут продаваться на половину мест, чтобы пассажиры могли занимать только каждое второе место в вагоне.

С 8 мая поезда выйдут на маршруты в Варшаву, Краков, Труймясто, Катовице, Перемышль, Люблин, Зеленую Гуру и Ольштын.

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Отмечается, что увеличение маршрутов будет зависеть от возможностей свободного передвижения и интереса к услугам PKP Intercity.

По состоянию на 8 мая в Польше зарегистрировано 15,2 тыс. случаев коронавируса. За сутки COVID обнаружили у 153 человек.