Польша возобновила движение поездов "Интерсити"
Об этом сообщает ЦТС.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, билеты будут продаваться на половину мест, чтобы пассажиры могли занимать только каждое второе место в вагоне.
С 8 мая поезда выйдут на маршруты в Варшаву, Краков, Труймясто, Катовице, Перемышль, Люблин, Зеленую Гуру и Ольштын.
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Отмечается, что увеличение маршрутов будет зависеть от возможностей свободного передвижения и интереса к услугам PKP Intercity.
По состоянию на 8 мая в Польше зарегистрировано 15,2 тыс. случаев коронавируса. За сутки COVID обнаружили у 153 человек.
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