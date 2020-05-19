Польша может открыть границы в середине июня, - правительство
Об этом заявила заместитель премьер-министра РП Ядвига Емилевич в интервью Polsat News .
"Мы допускаем, что если количество заражений будет расти не быстрее, чем сейчас, мы сможем открыть границы после 15 июня. Я говорю об этом с большой осторожностью ", - отметила она.
Читайте также: Польская авиакомпания LOT возобновляет внутренние перевозки
Эмилевич отметила, что не исключает создания "туристических зон" с соседями Польши. В частности, такой вариант рассматривается для Германии.
"Если в странах, граничащих с нами, контролируемая эпидемическая ситуация, аналогичные нашим стандарты безопасности и гигиены, и они выразят готовность открыть границу с нами, то мы будем действовать по принципу партнерства", - отметила заместитель премьера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-