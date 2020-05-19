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Espreso.tvОбществоПольша может открыть границы в середине июня, - правительство

Польша может открыть границы в середине июня, - правительство


фото: reuters
В Польше рассматривают возможность снять в середине июня ограничения на пересечение границы, внедренные из-за пандемии COVID-19

Об этом заявила заместитель премьер-министра РП Ядвига Емилевич в интервью Polsat News .

"Мы допускаем, что если количество заражений будет расти не быстрее, чем сейчас, мы сможем открыть границы после 15 июня. Я говорю об этом с большой осторожностью ", - отметила она.

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Эмилевич отметила, что не исключает создания "туристических зон" с соседями Польши. В частности, такой вариант рассматривается для Германии.

"Если в странах, граничащих с нами, контролируемая эпидемическая ситуация, аналогичные нашим стандарты безопасности и гигиены, и они выразят готовность открыть границу с нами, то мы будем действовать по принципу партнерства", - отметила заместитель премьера.

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