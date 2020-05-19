На таможне создана целая коррупционная экосистема, которая удобна всем - Нефедов

19 мая, 2020, 15:40

Экс-глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что Министерство финансов недофинансирует таможню, поэтому во всех регионах существует "черная касса", из которой делаются выплаты

Об этом Нефедов заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"На таможне, я неоднократно показывал и рассказывал, создана целая коррупционная экосистема, которая, к сожалению, достаточно удобна всем. С одной стороны Министерство финансов хронически недофинансирует таможню. Это вопрос не только зарплат. Но это и вопросы материально-технического обеспечения", - сказал экс-глава украинской таможни.

Он отметил, что во всех регионах существует "черная касса", из которой делаются выплаты.

"Есть один регион, где ходят слухи, что коммунальные платежи уплачиваются с "черной кассы". Понятно, что эта "черная касса" существует в совершенно всех регионах. Из нее делаются все доплаты, зарплаты, из нее выплачивается ввоз персонала к границе", - сообщил Нефедов.

Экс-глава таможни заметил, что кое-где борьба с контрабандой финансируется определенным образом самой контрабандой.

"В некоторых регионах борьба с контрабандой финансируется определенным образом самой контрабандой. Например, в некоторых регионах мы нашли неучтенные автокары. Автокары - это грузчики, что разгружают фуры. Что это? Приезжает фура и вам кажется, что там контрабанда, как таможенник должен ее взять? Руками выгрузить 30 тонн, а затем загрузить 30 тонн? Государство не выделяет на это средств. Поэтому некоторые, так сказать, вежливо скажу, организованные начальники таможенной, мои предшественники, они видно из некой "черной кассы" купили эти автокары, финансировали из этой "черной кассы" водителей, бензин. И далее использовали ее, в том числе, как это трагикомически звучит, на борьбу с контрабандой", - сказал Нефедов.

Он добавил, что в Украине также существует некоторый спрос на контрабанду.

"Знаете, что у нас существует объем наличной экономики. Экономики, которые совсем не пересекаются с легальной. Которая существует за наличные на рынках или на прямые перевод с карты на карту. Это выше спроса на эту "серую" продукцию, нелегальную продукцию, которую покупают и продают за наличные. Поэтому ломать эту ситуацию - вопрос многих лет. Это вопрос не только таможни, но и многих сфер ", - отметил Нефедов.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb