На одном из крупнейших украинских стадионов откроют автокинотеатр
13 мая, 2020, 16:47
14 мая на стадионе "Арена Львов" начнет работу автокинотеатр
Об этом сообщает официальный facebook стадиона.
Автокинотеатр Kinolife Cinema расположится на территории паркинга стадиона. Зрители смогут увидеть на экранах как современные фильмы, так и легендарные ленты украинского кинематографа.
Посетителям во время сеансов будет запрещено покидать авто, а звук будет транслироваться на FM-волне.
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