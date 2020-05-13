 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНа одном из крупнейших украинских стадионов откроют автокинотеатр

На одном из крупнейших украинских стадионов откроют автокинотеатр


фото: Getty Images
14 мая на стадионе "Арена Львов" начнет работу автокинотеатр

Об этом сообщает официальный facebook стадиона.

Автокинотеатр Kinolife Cinema расположится на территории паркинга стадиона. Зрители смогут увидеть на экранах как современные фильмы, так и легендарные ленты украинского кинематографа.

Посетителям во время сеансов будет запрещено покидать авто, а звук будет транслироваться на FM-волне.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать