 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМалюська проверил платную камеру во Львовском СИЗО

Малюська проверил платную камеру во Львовском СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська во Львове проверил следственный изолятор и платную камеру

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в Facebook.

"В рамках экспериментального проекта Минюста по созданию лучших условий в СИЗО ... проверили Львовский следственный изолятор и посмотрели на платную камеру", - говорится в сообщении.

Стоимость платной камеры во Львовском СИЗО составляет:
▪️ 1000 гривен в сутки,
▪️ 3500 гривен за неделю,
▪️ 4000 гривен в месяц.

В рамках визита Малюська пообедал.

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать