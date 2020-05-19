Малюська проверил платную камеру во Львовском СИЗО

19 мая, 2020, 17:05

Министр юстиции Денис Малюська во Львове проверил следственный изолятор и платную камеру

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в Facebook.

"В рамках экспериментального проекта Минюста по созданию лучших условий в СИЗО ... проверили Львовский следственный изолятор и посмотрели на платную камеру", - говорится в сообщении.

Стоимость платной камеры во Львовском СИЗО составляет:

▪️ 1000 гривен в сутки,

▪️ 3500 гривен за неделю,

▪️ 4000 гривен в месяц.

В рамках визита Малюська пообедал.