Малюська проверил платную камеру во Львовском СИЗО
19 мая, 2020, 17:05
Стоимость платной камеры во Львовском СИЗО составляет:
Министр юстиции Денис Малюська во Львове проверил следственный изолятор и платную камеру
Об этом сообщила пресс-служба Минюста в Facebook.
"В рамках экспериментального проекта Минюста по созданию лучших условий в СИЗО ... проверили Львовский следственный изолятор и посмотрели на платную камеру", - говорится в сообщении.
Стоимость платной камеры во Львовском СИЗО составляет:
▪️ 1000 гривен в сутки,
▪️ 3500 гривен за неделю,
▪️ 4000 гривен в месяц.
В рамках визита Малюська пообедал.
- Министр юстиции Денис Малюська показал, как он проверяет качество питания в Лукьяновском СИЗО в Киеве, не покидая свой кабинет.
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