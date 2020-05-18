Малюська показал, как проверяет качество питания в Лукьяновском СИЗО, не покидая рабочее место
18 мая, 2020, 14:24
Министр юстиции Денис Малюська показал, как он проверяет качество питания в Лукьяновском СИЗО в Киеве, не покидая свой кабинет
Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе. Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали с общей сосуды. Впечатления: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго такой я не буду кушать. Планирую такую проверку периодически повторять. (Чувствую, питание в СИЗО улучшится) ", - рассказал министр.
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