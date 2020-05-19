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Espreso.tvОбществоКиевское метро откажется от жетонов после карантина

Киевское метро откажется от жетонов после карантина

В метрополитене заявили, что откажутся также от проезжей карточки, однако она будет действительна до конца марта 2021

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом. Платить за проезд на турникетах можно будет:

  • KyivSmartCard;
  • Карточкой метро (до 31.03.2021)
  • Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • Мобильным приложением KyivSmardСard;
  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро могут использовать Карточку киевлянина.

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