Киевское метро откажется от жетонов после карантина

19 мая, 2020, 09:32

В метрополитене заявили, что откажутся также от проезжей карточки, однако она будет действительна до конца марта 2021

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом. Платить за проезд на турникетах можно будет:

KyivSmartCard;

Карточкой метро (до 31.03.2021)

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро могут использовать Карточку киевлянина.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что метрополитен откроют с 25 мая

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