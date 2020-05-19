Киевское метро откажется от жетонов после карантина
19 мая, 2020, 09:32
В метрополитене заявили, что откажутся также от проезжей карточки, однако она будет действительна до конца марта 2021
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом. Платить за проезд на турникетах можно будет:
- KyivSmartCard;
- Карточкой метро (до 31.03.2021)
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро могут использовать Карточку киевлянина.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что метрополитен откроют с 25 мая
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