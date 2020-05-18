С 22 мая планируем возобновить работу транспорта в Киеве в обычном режиме, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Друзья! После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений", - отметил мэр.
В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:
- промышленные рынки
- крупные магазины площадью до 1 тыс. кв.
- спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.
Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас постепенно увеличивается количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта.
"Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - добавил Кличко.
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