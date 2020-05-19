Фьюри вспомнил, как его "хоронили" перед боем против Кличко

19 мая, 2020, 15:11

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри напомнил, что в 2015 году отобрал чемпионские титулы у украинца Владимира Кличко, несмотря на то, что в него никто не верил

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри, в его карьере было достаточно моментов, когда в него никто не верил, но ему каждый раз удавалось посрамить скептиков.

"Мне говорили, что я никогда ничего не добьюсь и не буду предан боксу. Затем на мне ставили крест из-за того, что мое тело не было таким хорошим, как у других бойцов. Потом меня списали со счетов из-за того, что чемпионом мира в супертяжелом весе был Владимир Кличко. Мне пришлось ехать в Германию, это был бой, в котором меня хоронили. После этого меня списали в утиль, я весил 180 кг и имел проблемы с психикой. Однако все это меня не остановило", - сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в ноябре 2015 года и положил конец многолетнему доминированию украинца в супертяжелом дивизионе.

22 февраля 2020 г. британец нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

Напомним, 29 апреля Боб Арум заявил, что бой Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера будет перенесен с октября на ноябрь-декабрь .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb