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Espreso.tvСпортПромоутер снова сменил дату супербоя Фьюри - Уайлдер

Промоутер снова сменил дату супербоя Фьюри - Уайлдер


фото: Getty Images
Промоутер Тайсон Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского чемпиона против американца Деонтея Уайлдера перенесен с октября на ноябрь-декабрь

Об этом сообщает DAZN.

По словам Арума, третий бой между чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится не ранее ноября или в декабре.

Сначала поединок был запланирован на 18 июля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 3 октября. Однако от этой даты также решили отказаться, чтобы провести бой со зрителями на трибунах.

По словам Арума, если боксеры хотят получить большие гонорары, поединок должен состояться с болельщиками. Доходы от продажи билетов на второй бой между Фьюри и Уайлдером в феврале 2019 г. составили $17 млн.

23 февраля Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и нанес ему первое поражение в карьере.

Ожидается, что третий бой Фьюри - Уайлдер состоится в Лас-Вегасе.

  • Напомним, 16 апреля Деонтей Уайлдер заявил, что причиной его поражения от британца Тайсона Фьюри стала травма бицепса .

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