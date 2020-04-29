Промоутер снова сменил дату супербоя Фьюри - Уайлдер
Об этом сообщает DAZN.
По словам Арума, третий бой между чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится не ранее ноября или в декабре.
Сначала поединок был запланирован на 18 июля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 3 октября. Однако от этой даты также решили отказаться, чтобы провести бой со зрителями на трибунах.
По словам Арума, если боксеры хотят получить большие гонорары, поединок должен состояться с болельщиками. Доходы от продажи билетов на второй бой между Фьюри и Уайлдером в феврале 2019 г. составили $17 млн.
23 февраля Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и нанес ему первое поражение в карьере.
Ожидается, что третий бой Фьюри - Уайлдер состоится в Лас-Вегасе.
- Напомним, 16 апреля Деонтей Уайлдер заявил, что причиной его поражения от британца Тайсона Фьюри стала травма бицепса .
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