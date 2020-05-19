France Football ошарашил именем влиятельного человека в мировом футболе
Об этом сообщает France Football.
Издание опубликовало рейтинг 50 самых влиятельных людей в футболе. На первом месте неожиданно оказался владелец французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который возглавляет медийную компанию beIN Media Group.
В тройку также попали португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино.
В списке также фигурируют главные тренеры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, влиятельные футбольные агенты Мино Райола, Пини Захави и Жорже Мендеш, футболисты Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Стерлинг, Мохамед Салах.
В рейтинг, среди прочих, попал лидер Китая Си Цзьнипин.
- Напомним, 30 апреля легендарный украинец Валерий Лобановский попал в десятку лучших футбольных тренеров в истории .
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