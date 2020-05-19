Форвард сборной Украины отказался переходить в английский клуб

19 мая, 2020, 08:54

Футболист сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук зимой отказался переходить в английский клуб

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в собственной программе на YouTube .

По его информации, Роману Яремчуку в зимнее трансферное окно было серьезное предложение от клуба английской премьер-лиги.

"Я могу сказать, что у Романа Яремчука было предложение с АПЛ этой зимой. Но это был не тот клуб, в который он бы хотел переехать. Название этого клуба не буду раскрывать, ведь с переходом не сложилось. И это даже хорошо, что пока футболист сборной Украины имеет возможность выбирать, а не цепляться за первое попавшееся предложение, - сказал Цыганик.

В нынешнем сезоне 24-летний Роман Яремчук сыграл за "Гент" 30 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что Роман Яремчук отказался от предложений клубов из Англии, Испании и Италии ради участия в Евро-2020.

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