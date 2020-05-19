Чемпионат Украины по гандболу завершили досрочно
19 мая, 2020, 19:45
Чемпионат Украины по гандболу завершили досрочно из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает Sport Arena.
Чемпионом в восьмой раз подряд стал запорожский "Мотор". Кубок Украины по гандболу будет разыгран в августе и пока отменяться не планируется.
До прекращения чемпионата украинские команды сыграли по 16 матчей. В турнирной таблице "Мотор", который набрал 32 очка - первый. У второго "Запорожье" - 24 пункта.
- 5 февраля сообщалось, что гандбольный клуб ЗТР находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем предприятия "Запорожтрансформатор", которое финансировало команду.
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