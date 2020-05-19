19 мая, 2020, 19:45

Чемпионат Украины по гандболу завершили досрочно из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Sport Arena.

Чемпионом в восьмой раз подряд стал запорожский "Мотор". Кубок Украины по гандболу будет разыгран в августе и пока отменяться не планируется.

До прекращения чемпионата украинские команды сыграли по 16 матчей. В турнирной таблице "Мотор", который набрал 32 очка - первый. У второго "Запорожье" - 24 пункта.