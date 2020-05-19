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Espreso.tvСпортЧемпионат Украины по гандболу завершили досрочно

Чемпионат Украины по гандболу завершили досрочно


фото: Getty Images
Чемпионат Украины по гандболу завершили досрочно из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Sport Arena.

Чемпионом в восьмой раз подряд стал запорожский "Мотор". Кубок Украины по гандболу будет разыгран в августе и пока отменяться не планируется.

До прекращения чемпионата украинские команды сыграли по 16 матчей. В турнирной таблице "Мотор", который набрал 32 очка - первый. У второго "Запорожье" - 24 пункта.

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