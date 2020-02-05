Самый титулованный клуб Украины оказался на грани исчезновения

5 февраля, 2020, 18:18

Гандбольный клуб ЗТР находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем предприятия "Запорожтрансформатор", которое финансировало команду

Об этом сообщает "Трибуна".

Команда гандбольного клуба ЗТР из Запорожья обратилась с открытым письмом с просьбой спасти клуб от исчезновения в связи с финансовыми проблемами.

Письмо адресовано Министерству культуры, молодежи и спорта Украины, Федерации гандбола и главам властных структур Запорожской области.

"Нам очень нужна помощь, чтобы сохранить славную историю и традиции команды. На сегодняшний день ЗТР самая титулованная команда Украины по игровым видам спорта. К сожалению, с 1 февраля "Запорожтрансформатор" не имеет возможности выделять средства для финансирования команды и ЗТР прекращает свое существование" , - говорится в письме команды.

ЗТР является 14-кратным чемпионом Украины по гандболу, команда дважды выходила в 1/4 финала Лиги чемпионов.