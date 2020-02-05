Самый титулованный клуб Украины оказался на грани исчезновения
Об этом сообщает "Трибуна".
Команда гандбольного клуба ЗТР из Запорожья обратилась с открытым письмом с просьбой спасти клуб от исчезновения в связи с финансовыми проблемами.
Письмо адресовано Министерству культуры, молодежи и спорта Украины, Федерации гандбола и главам властных структур Запорожской области.
"Нам очень нужна помощь, чтобы сохранить славную историю и традиции команды. На сегодняшний день ЗТР самая титулованная команда Украины по игровым видам спорта. К сожалению, с 1 февраля "Запорожтрансформатор" не имеет возможности выделять средства для финансирования команды и ЗТР прекращает свое существование" , - говорится в письме команды.
ЗТР является 14-кратным чемпионом Украины по гандболу, команда дважды выходила в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-