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Espreso.tvОбществоВ Бразилии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

В Бразилии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса


фото: reuters
За последние сутки в Бразилии 881 человек умер от коронавируса нового типа COVID-19. Данный показатель является рекордным для страны

Об этом сообщает BBC .

Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране погибло 12400 человек. Общее количество заболевших превышает 179000.

По количеству зафиксированных случаев заболевания Бразилия является лидером в Латинской Америке и занимает шестое место в мире.

Некоторые эксперты считают, что число заражений выше за низкого уровня тестирования в Бразилии

"Бразилия тестирует только тех людей, которые попадают в больницу. Трудно узнать, что происходит на основе имеющихся данных", - сообщил Доминго Алвеш с медицинской школы университета Сан-Пауло.

Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 4,3 миллиона человек. 295,5 тыс умерли.

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