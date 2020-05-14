В Бразилии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

14 мая, 2020, 11:49

За последние сутки в Бразилии 881 человек умер от коронавируса нового типа COVID-19. Данный показатель является рекордным для страны

Об этом сообщает BBC .

Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране погибло 12400 человек. Общее количество заболевших превышает 179000.

По количеству зафиксированных случаев заболевания Бразилия является лидером в Латинской Америке и занимает шестое место в мире.

Некоторые эксперты считают, что число заражений выше за низкого уровня тестирования в Бразилии

"Бразилия тестирует только тех людей, которые попадают в больницу. Трудно узнать, что происходит на основе имеющихся данных", - сообщил Доминго Алвеш с медицинской школы университета Сан-Пауло.

Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 4,3 миллиона человек. 295,5 тыс умерли.