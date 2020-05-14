В Бразилии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса
Об этом сообщает BBC .
Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране погибло 12400 человек. Общее количество заболевших превышает 179000.
По количеству зафиксированных случаев заболевания Бразилия является лидером в Латинской Америке и занимает шестое место в мире.
Некоторые эксперты считают, что число заражений выше за низкого уровня тестирования в Бразилии
"Бразилия тестирует только тех людей, которые попадают в больницу. Трудно узнать, что происходит на основе имеющихся данных", - сообщил Доминго Алвеш с медицинской школы университета Сан-Пауло.
Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 4,3 миллиона человек. 295,5 тыс умерли.
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