Футболист "Реала" пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
23 апреля, 2020, 19:45
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Об этом сообщает The Gurdian.
Игрок из Уэльса пожертвовал более 500 тыс. евро одной из больниц Кардиффа и Национальной службе здравоохранения Уэльса, которые занимаются борьбой с коронавирусом.
30-летний Бэйл поблагодарил местных врачей за труд и вспомнил, что родился именно в этом медицинском учреждении. Еще 500 тыс. евро футболист пожертвовал мадридскому отделению службы здравоохранения.
В текущем сезоне Гарет Бэйл провел 18 матчей за "Реал", забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
- 23 апреля известный нападающий Эммануэль Адебайор рассказал, что не будет делать пожертвования для борьбы с коронавирусом в Того.
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