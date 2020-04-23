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Espreso.tvСпортФутболист "Реала" пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Футболист "Реала" пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом


фото: Getty Images
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает The Gurdian.

Игрок из Уэльса пожертвовал более 500 тыс. евро одной из больниц Кардиффа и Национальной службе здравоохранения Уэльса, которые занимаются борьбой с коронавирусом.

30-летний Бэйл поблагодарил местных врачей за труд и вспомнил, что родился именно в этом медицинском учреждении. Еще 500 тыс. евро футболист пожертвовал мадридскому отделению службы здравоохранения.

В текущем сезоне Гарет Бэйл провел 18 матчей за "Реал", забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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