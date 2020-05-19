На Донбассе украинские военные уничтожили одного оккупанта

19 мая, 2020, 07:34

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 18 мая наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки противник применил минометы и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Новотошковским вооруженным формированием РФ использовали минометы и гранатометы. По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Рядом с Южным оккупанты применяли подствольные гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а неподалеку Новоалександровки - автоматические гранатометы.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования возле Орехова открывали огонь из минометов. Защитников Новотошковского враг также обстрелял из минометов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.