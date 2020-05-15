"Маленький Шенген" Литва, Латвия и Эстония открывают внутренние границы
15 мая, 2020, 14:11
С 15 мая после двух месяцев изоляции снова открываются границы между Латвией, Литвой и Эстонией для граждан и постоянных жителей этих стран
Об этом сообщает Delfi .
Жители, которые путешествуют в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны придерживаться 14-дневной изоляции.
Читайте также: Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС
Как заявил президент Латвии Эгилс Левитс, с 15 мая страны Балтии превратились в "маленький Шенген".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-