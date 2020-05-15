"Маленький Шенген" Литва, Латвия и Эстония открывают внутренние границы

15 мая, 2020, 14:11

С 15 мая после двух месяцев изоляции снова открываются границы между Латвией, Литвой и Эстонией для граждан и постоянных жителей этих стран

Об этом сообщает Delfi .

Жители, которые путешествуют в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны придерживаться 14-дневной изоляции.

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Как заявил президент Латвии Эгилс Левитс, с 15 мая страны Балтии превратились в "маленький Шенген".