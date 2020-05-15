 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Маленький Шенген" Литва, Латвия и Эстония открывают внутренние границы

"Маленький Шенген" Литва, Латвия и Эстония открывают внутренние границы


фото: delfi
С 15 мая после двух месяцев изоляции снова открываются границы между Латвией, Литвой и Эстонией для граждан и постоянных жителей этих стран

Об этом сообщает Delfi .

Жители, которые путешествуют в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны придерживаться 14-дневной изоляции.

Читайте также: Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС

Как заявил президент Латвии Эгилс Левитс, с 15 мая страны Балтии превратились в "маленький Шенген".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

15 мая, 2020 пятница

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать