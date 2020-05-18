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Espreso.tvОбществоЗеленский предложил разрешить власти на местах запускать транспорт

Зеленский предложил разрешить власти на местах запускать транспорт


фото: myvin
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разрешить местным властям запускать общественный транспорт в связи с ослаблением карантина

Об этом сообщает прессслужба президента.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил Зеленский.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

  • По словам мэра Киева Виталия Кличко, власть готова запустить в работу метрополитен со следующего понедельника, 25 мая.
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