Зеленский предложил разрешить власти на местах запускать транспорт
18 мая, 2020, 15:14
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разрешить местным властям запускать общественный транспорт в связи с ослаблением карантина
Об этом сообщает прессслужба президента.
"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил Зеленский.
Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.
- По словам мэра Киева Виталия Кличко, власть готова запустить в работу метрополитен со следующего понедельника, 25 мая.
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