Зеленский предложил разрешить власти на местах запускать транспорт

18 мая, 2020, 15:14

Об этом сообщает прессслужба президента.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил Зеленский.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.