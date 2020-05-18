 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главу Печерского района, которую Лерос ранее назвал протеже Ермака

Зеленский назначил главу Печерского района, которую Лерос ранее назвал протеже Ермака


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Кондрашову председателем Печерской районной администрации в Киеве, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос называет это назначение креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом Лерос написал в Facebook.

"Барыга с Банковой лично занимается назначениями, даже директора Печерского жека. Буквально месяц назад я вам рассказывал о том, что Ермак поставит главой Печерского района Наталью Кондрашову", - сообщил он.

Указ о назначении вышел на сайте президента.

"Назначить Кондрашову Наталью Михайловну председателем Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", - говорится в документе.

Лерос заявил, что она с 2013 года заместитель начальника торговли в Киеве. Он связывает ее назначение с тем, что Ермак раньше "занимался" рынками и МАФами.

"Напомню, глава офиса занимался точками на ярмарках, киосками, поэтому придя к власти, он смело взялся за международные отношения всего государства", - написал нардеп.

Он добавил, что в Киеве назначили глав всех 10 районов.

"В пятницу они были на Банковой, получили ценные указания, все поделили", - подытожил Лерос.

  • В апреле Лерос выдвинул новые обвинения главе Офиса президента Андрею Ермаку: утверждал, что он продвигал своих людей на должности руководителей районов в Киеве

.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать