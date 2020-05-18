Зеленский назначил главу Печерского района, которую Лерос ранее назвал протеже Ермака

18 мая, 2020, 15:46

Об этом Лерос написал в Facebook.

"Барыга с Банковой лично занимается назначениями, даже директора Печерского жека. Буквально месяц назад я вам рассказывал о том, что Ермак поставит главой Печерского района Наталью Кондрашову", - сообщил он.

Указ о назначении вышел на сайте президента.

"Назначить Кондрашову Наталью Михайловну председателем Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", - говорится в документе.

Лерос заявил, что она с 2013 года заместитель начальника торговли в Киеве. Он связывает ее назначение с тем, что Ермак раньше "занимался" рынками и МАФами.

"Напомню, глава офиса занимался точками на ярмарках, киосками, поэтому придя к власти, он смело взялся за международные отношения всего государства", - написал нардеп.

Он добавил, что в Киеве назначили глав всех 10 районов.

"В пятницу они были на Банковой, получили ценные указания, все поделили", - подытожил Лерос.

В апреле Лерос выдвинул новые обвинения главе Офиса президента Андрею Ермаку: утверждал, что он продвигал своих людей на должности руководителей районов в Киеве

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