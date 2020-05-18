Защитные экраны, онлайн-регистрация и "масочный режим": Минздрав обнародовал рекомендации по работе отелей

18 мая, 2020, 18:44

Министерство здравоохранения обнародовало для общественного обсуждения рекомендации для работы гостиниц на период карантина

Рекомендации опубликованы на сайте Минздрава.

МЗ опубликовало для общественного обсуждения проект временных рекомендаций главного санитарного врача по организации противоэпидемических мероприятий при работе гостиниц на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 во время карантина.

Так, согласно рекомендациям администрация отеля обязана:

- перед началом рабочей смены всем работникам отеля должны провести температурный скрининг. При температуре более чем 37,2 работник не допускается к выполнению работы;

- при входе и в вестибюле гостиницы должны находиться информационные материалы по профилактике коронавируса, а также места для дезинфекции рук антисептиками;

- в случае выявления температуры у клиента, он помещается в изоляцию в собственном номере до прибытия "скорой помощи";

- в вестибюле разрешено находится на 10 квадратных метрах не более одного человека Допуск в отель и нахождение клиентов за пределами номера разрешено только в респираторе или маске так, чтобы были покрыты нос и рот;

- администрация гостиницы должна обеспечивать и контролировать недопущения скопления людей. В местах потенциального скопления людей должна быть размещена временная маркировка для соблюдения дистанции 1,5 метра;

- в гостинице должна быть возможность предварительной онлайн-регистрации. На рецепции отеля устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями;

- в гостиницах запрещена работа конференц-залов, фитнес и спа-цетров;

- питание может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу или на открытых площадках, в том числе под тентами и на верандах, при соблюдении расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более 4 человек по столом (без учета детей до 14 лет);

Также администрация гостиницы должна обеспечить:

- наличие не менее пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование сотрудниками;

- постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, так как использование многоразовых полотенец запрещено;

- проведение влажной уборки каждый час в местах скопления посетителей;

- каждые 3-4 часа проводить дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители;

- бесперебойную работу системы вентиляции;

- централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры (урны) с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией;

- ограничение массовых собраний работников в закрытых помещениях;

- временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания легких)

Работники отеля обязаны:

- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже одного раза в 3 ч;

- воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

- самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Напомним, Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение документ о противоэпидемических мероприятий во время работы детских садов в период карантина.

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