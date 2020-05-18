Без полотенец, мягких игрушек и ковров: МЗ вынесло на обсуждение условия работы детсадов

18 мая, 2020, 14:56

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение документ о противоэпидемических мероприятиях во время работы детских садов в период карантина

Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача Украины на сайте Минздрава.

18 мая Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение предложения для работы дошкольных учреждений.

Поэтому предлагают:

- всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру перед началом работы. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;

- измерять температуру тела детям при входе и каждые четыре часа в течение дня. Если температура тела более 37,2 С, то дети не допускаются в садик. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информирования медиков и родителей.

- утренняя встреча ребенка должно происходить воспитателем вне здания саду. Родители или сопровождая должны иметь защитную маску или респиратор. Ожидания на территории садика должно быть ограничено.

- на входе в заведение должен быть спиртосодержащей антисептик для обработки рук.

Также на период карантина запрещается использовать в детских садах:

- тканевые многоразовые полотенца;

- мягкие игрушки;

- ковры с длинным ворсом;

- находиться в обуви в закрытом помещении.

Рекомендуется ограничить упражнения и игры, которые предусматривают непосредственное физический контакт между детьми и персоналом, использование большого количества инвентаря и сенсорные занятия.

Отмечается, что воспитателей должны обеспечить пятидневной запасом масок и дезинфекторов.

Также вынесли требования по уборке помещений детсадов. Поэтому предлагается:

- дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2:00 и сразу после окончания занятий;

- влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2:00 и сразу после окончания рабочего дня / смены;

- проветривание помещений в течение не менее 15 мин перед открытием и поочередное проветривания комнат течение дня;

- централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска. Например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

В свою очередь работники должны:

- регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 2:00, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборка, обслуживание и т.д.;

- воздерживаться от контактов с теми, кто имеют симптомы респираторных вирусных заболеваний: кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное;

- самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что позволят открыть на следующем этапе выхода из карантина 22 мая. Позволят работу общественного транспорта, работу дошкольных учреждений , проводить спортивные соревнования и тд.

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