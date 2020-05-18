 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБез полотенец, мягких игрушек и ковров: МЗ вынесло на обсуждение условия работы детсадов

Без полотенец, мягких игрушек и ковров: МЗ вынесло на обсуждение условия работы детсадов

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение документ о противоэпидемических мероприятиях во время работы детских садов в период карантина

Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача Украины на сайте Минздрава.

18 мая Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение предложения для работы дошкольных учреждений.

Поэтому предлагают:

- всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру перед началом работы. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;

- измерять температуру тела детям при входе и каждые четыре часа в течение дня. Если температура тела более 37,2 С, то дети не допускаются в садик. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информирования медиков и родителей.

- утренняя встреча ребенка должно происходить воспитателем вне здания саду. Родители или сопровождая должны иметь защитную маску или респиратор. Ожидания на территории садика должно быть ограничено.

- на входе в заведение должен быть спиртосодержащей антисептик для обработки рук.

Также на период карантина запрещается использовать в детских садах:

- тканевые многоразовые полотенца;

- мягкие игрушки;

- ковры с длинным ворсом;

- находиться в обуви в закрытом помещении.

Рекомендуется ограничить упражнения и игры, которые предусматривают непосредственное физический контакт между детьми и персоналом, использование большого количества инвентаря и сенсорные занятия.

Отмечается, что воспитателей должны обеспечить пятидневной запасом масок и дезинфекторов.

Также вынесли требования по уборке помещений детсадов. Поэтому предлагается:

- дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2:00 и сразу после окончания занятий;

- влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2:00 и сразу после окончания рабочего дня / смены;

- проветривание помещений в течение не менее 15 мин перед открытием и поочередное проветривания комнат течение дня;

- централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска. Например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

В свою очередь работники должны:

- регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 2:00, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборка, обслуживание и т.д.;

- воздерживаться от контактов с теми, кто имеют симптомы респираторных вирусных заболеваний: кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное;

- самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

  • Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что позволят открыть на следующем этапе выхода из карантина 22 мая. Позволят работу общественного транспорта, работу дошкольных учреждений , проводить спортивные соревнования и тд.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать