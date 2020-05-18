 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВласти Египта решили временно усилить карантин

Власти Египта решили временно усилить карантин


фото: reuters
Власти Египта усилит ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19

Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр, сообщает Xinhua .

Как скаазав премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу, строгие ограничительные меры будут введены 24 мая на шестидневный срок.

За это время начало комендантского часа будет перенесено с 21:00 на 17:00. Власти также закроет все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Кроме этого, в период праздника не будет ходить ни один общественный транспорт.

Читайте также: После новой вспышки COVID-19 Ливан возвращается к строгому карантину

Ранее сообщалось, что в Египте ослабляют карантинные мероприятия на фоне пандемии коронавируса, частично разрешив работу гостиниц для внутренних туристов. Такое решение приняли из-за экономических убытки пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют около 1 млрд долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать