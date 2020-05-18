Власти Египта решили временно усилить карантин

18 мая, 2020, 11:02

Власти Египта усилит ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19

Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр, сообщает Xinhua .

Как скаазав премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу, строгие ограничительные меры будут введены 24 мая на шестидневный срок.

За это время начало комендантского часа будет перенесено с 21:00 на 17:00. Власти также закроет все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Кроме этого, в период праздника не будет ходить ни один общественный транспорт.

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Ранее сообщалось, что в Египте ослабляют карантинные мероприятия на фоне пандемии коронавируса, частично разрешив работу гостиниц для внутренних туристов. Такое решение приняли из-за экономических убытки пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют около 1 млрд долларов.