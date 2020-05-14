После новой вспышки COVID-19 Ливан возвращается к строгому карантину
Как сообщает ВВС , на прошлой неделе правительство ослабило карантин, который действовал в стране с середины марта. В Ливане открыли магазины, рестораны и парикмахерские.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что в течение предыдущих четырех дней было зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19. И поэтому власти решили вести полный карантин на четыре дня - до 5:00 утра понедельника. Исключение составят аграрная, перерабатывающая и пищевая отрасли, а также сфера здравоохранения.
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На данный момент в Ливане подтверждено 870 случаев заражения коронавируса, 26 из них летальные.
С конца апреля ряд стран Европы начала ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. 11 мая постепенный выход из карантина начала и Украины. Власти предупредили, что при отрицательной динамике ограничения вернутся.
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