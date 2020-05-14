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Espreso.tvОбществоПосле новой вспышки COVID-19 Ливан возвращается к строгому карантину

После новой вспышки COVID-19 Ливан возвращается к строгому карантину


фото: reuters
В Ливане вновь ввели жесткие ограничения из-за новой вспышки коронавируса после ослабления карантина

Как сообщает ВВС , на прошлой неделе правительство ослабило карантин, который действовал в стране с середины марта. В Ливане открыли магазины, рестораны и парикмахерские.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что в течение предыдущих четырех дней было зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19. И поэтому власти решили вести полный карантин на четыре дня - до 5:00 утра понедельника. Исключение составят аграрная, перерабатывающая и пищевая отрасли, а также сфера здравоохранения.

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На данный момент в Ливане подтверждено 870 случаев заражения коронавируса, 26 из них летальные.

С конца апреля ряд стран Европы начала ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. 11 мая постепенный выход из карантина начала и Украины. Власти предупредили, что при отрицательной динамике ограничения вернутся.

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