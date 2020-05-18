Верховный лидер Ирана пообещал выгнать американцев из Сирии и Ирака
Об этом сообщает Reuters .
Таким образом Хаменеи раз повторил свое требование к США вывести войска из Ближнего Востока.
Он считает, что действия США в Афганистане, Ираке и Сирии стали причиной ненависти к американцам. Указанные заявления лидер страны озвучил во время встречи со студентами.
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Иран почти дошел до прямого столкновения с США после того, как атака американского беспилотника ликвидировала командующего подразделения Аль-Кудс Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января этого года. Днем позже Иран нанес ракетный Урд по американским базам в Ираке.
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