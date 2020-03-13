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Espreso.tvОбществоСША нанесли серию авиаударов в Ираке в ответ на убийства американских военных

США нанесли серию авиаударов в Ираке в ответ на убийства американских военных


фото: reuters
Пентагон подтвердил, что американские силы нанесли авиаудары в районе Багдада в ответ на ракетный удар, в результате которого в среду погибли два американца и британец

Об этом говорится в заявлении Пентагона .

В своем заявлении Министерство обороны отметило, что целями были пять хранилищ оружия, находящиеся в ведении шиитской милиции "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном, и это оружие было бы использовано для поражения войск США и коалиции.

В четверг Пентагон заявил, что, по его мнению, группы, поддерживаемые Тегераном, стояли за ракетным обстрелом на этой неделе лагеря Таджи, расположенного недалеко от иракской столицы, в результате которого также ранены 14 человек.

"Эти удары носили оборонительный, пропорциональный характер и были прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченческимы группировками, которые продолжают атаковать базы, на которых размещены коалиционные силы", - говорится в заявлении.

В то же время иракские религиозные органы власти в пятницу заявили, что американский авиаудар попал по аэропорту, который находился в строительстве, в священном шиитском мусульманском городе Кербала. По их данным, погиб строитель, сообщает Reuters.

"Этот аэропорт полностью гражданский, строительство контролирует мечеть имама Хуесина по согласованию с несколькими иракскими компаниями, а выполняют его гражданские иракские работники", - говорится в сообщении. "Святыня имама Хусейна осуждает этот необоснованное и кричащее нападение".

Накануне турецкие СМИ сообщили, что в результате воздушного удара коалиции погибли по меньшей мере 25 боевиков проиранских группировок, десятки ранены.

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